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Урсула совершила суицид, но выживет

Урсула совершила суицид, но выживет

Откровения Урсулы фон дер Ляйен об утрате экономического благополучия ЕС из-за отказа от «дешевой импортной энергии» – политический суицид, по сути.

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