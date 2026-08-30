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Нижегородская правда

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Дзержинский «Химик» уходит в отрыв от своего преследователя из Томска

Дзержинский «Химик» уходит в отрыв от своего преследователя из Томска

В стартовом матче финального турнира за 1 – 6‑е место второй лиги первенства России (дивизион «Б», группа 4) футболисты дзержинского «Химика» дома не оставили шансов «Динамо-Барнаулу».

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