Дзержинский «Химик» уходит в отрыв от своего преследователя из Томска

В стартовом матче финального турнира за 1 – 6‑е место второй лиги первенства России (дивизион «Б», группа 4) футболисты дзержинского «Химика» дома не оставили шансов «Динамо-Барнаулу».
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