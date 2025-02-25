В Великих озерах обнаружили мельчайшие опасные частицы: ученые призывают принять меры

Крошечные частицы, обнаруженные в озерах, вредны для людей, животных и в целом жизни на планете. Около 170 лет назад люди впервые разработали пластик, и с тех пор он уже стал настоящей проблемой для планеты: крохотные частицы микропластика уже были обнаружены в воде, почве, воздухе и даже дыхании дельфинов, его также обнаружили в наших собственных телах и телах большинства живых организмов на п .