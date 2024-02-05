На Украине заявили, что Киев может добиться перемирия благодаря военным

Global Look Press/Keystone Press Agenc/Kaniuka Ruslan Украина может добиться перемирия с Россией, если военные вынудят президента страны Владимира Зеленского уйти в отставку, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
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