Последние новости о ситуации вокруг Украины на 25 июля 2024 года: Кто хоронит Сырского, почему украинский бюджет мертв и какие провалы допустило командование армии Зеленского

Группировки войск «Восток» уничтожила до 120 боевиков, 5 автомобилей, по две американские гаубицы М777 и М198 и склад боеприпасов Александр КОЦ Американские гаубицы уходят на переплавку Группировка войск «Север» нивелировала до полутора рот, 3 автомобиля, хорватскую РСЗО RAK-SA-12, орудие Д-20.