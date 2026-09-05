В Архангельске на форуме ветеранов СВО обсудили поддержку бойцов и их семей

На IV Форум ветеранов и волонтёров СВО приехали участники из Архангельской, Белгородской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.
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