Эксперт Курочкин назвал «рецепт» идеального и надежного пароля

Пароль обязательно должен содержать большие и маленькие символы, цифры, буквы, знаки и подчеркивания, но придумать идеально надежный и безопасный пароль все равно не удастся, так как программы рано или поздно все равно смогут его взломать.
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