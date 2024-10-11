Специалист Провизион рассказал об организации работы сотрудников на удалёнке

Основатель платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль.Про» Михаил Провизион рассказал, как правильно организовать деятельность сотрудников, работающих в удалённом формате, и помочь им избежать выгорания.
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