Правительство США начинает расследование продолжающегося доминирования Китая на рынке традиционных полупроводников

Постоянный подкомитет по расследованиям Сената США обнаружил, что усилия Министерства торговли по обеспечению соблюдения запретов и санкций, введенных администрацией Байдена противКитая, были в основном «неадекватными» из-за недостатка финансирования.
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