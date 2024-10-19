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«Делают выбор за вас»: как маркетологи заставляют покупать больше товаров

«Делают выбор за вас»: как маркетологи заставляют покупать больше товаров

Чтобы при походе в магазин не купить больше задуманного, надо знать приемы, которые используют специалист по продвижению товаров для увеличения прибыли, а именно скрытно заставляют покупателей приобретать то, что им на самом деле совсем не нужно, да и по цене дороже.

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