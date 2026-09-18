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В России определили даты выходных и праздников в 2027 году

В России определили даты выходных и праздников в 2027 году

Мишустин подписал постановление о переносе выходных, согласно которому новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

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