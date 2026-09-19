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Регионы России

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«Ростелеком» зафиксировал вывод из строя магистральных ВОЛС на Дальнем Востоке во время выборов

«Ростелеком» зафиксировал вывод из строя магистральных ВОЛС на Дальнем Востоке во время выборов

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» 19 сентября 2026 года зафиксировала два факта вывода из строя магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории Дальнего Востока.

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