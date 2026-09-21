Китай впервые испытал подводную солнечную электростанцию в открытом море

Китайские учёные разработали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию. Система открывает новые возможности для энергоснабжения подводных операций, пишет South China Morning Post.
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