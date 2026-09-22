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SUSANIN

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Продажу вейпов запретили в Удмуртии

Продажу вейпов запретили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии принял законопроект «О запрете розничной продажи на территории Удмуртской Республики электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина» сразу в двух чтениях.

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