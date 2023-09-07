«Недаром помнит вся Россия». Отступление Барклая

Продолжение. Начало здесь: «Недаром помнит вся Россия»К возвращению государя на театре военных действий произошли события, которые давали повод для радости.
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