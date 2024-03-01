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Из Мемориала истории Холокоста Яд-Вашем исчезли фотографии массового уничтожения евреев украинскими националистами-бандеровцами

Из Мемориала истории Холокоста Яд-Вашем исчезли фотографии массового уничтожения евреев украинскими националистами-бандеровцами

Израильский блогер Маргарита Левин выяснила, что за последние два года из Мемориального комплекса истории Холокоста Яд-Вашем в Иерусалиме таинственным образом исчезли фотографии, на которых запечатлено, как украинские националисты совместно с нацистами уничтожали евреев на Украине.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Не верю я в бога,но чувствую всё же,что он израильтян еврейского происхождения покарал нападением на их страну за то,что они,предав свою историю,в украинском конфликте явно встали на сторону нациков!
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13 час.
Россиянин
Тут даже не деньги. А просто честно сказать нет слов... Предать собственный народ в государственном масштабе. Это что то потустороннее, сатанинское.
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10 час.
ЕБ
Елена Бреслова
ну про 6 миллионов холокоста - это голимое враньё! там от силы 600 тысяч и то скорее всего меньше
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2 час.

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