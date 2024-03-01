Из Мемориала истории Холокоста Яд-Вашем исчезли фотографии массового уничтожения евреев украинскими националистами-бандеровцами

Алексей Горшков Не верю я в бога,но чувствую всё же,что он израильтян еврейского происхождения покарал нападением на их страну за то,что они,предав свою историю,в украинском конфликте явно встали на сторону нациков!

Россиянин Тут даже не деньги. А просто честно сказать нет слов... Предать собственный народ в государственном масштабе. Это что то потустороннее, сатанинское.