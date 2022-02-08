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Стыдно!

Стыдно!

Нельзя так расслаблять людей! Я имею в виду вчерашнее заседание Совбеза. Это, простите за выражение, какой-то позор… Где решительные и безрассудные санкции против Путина и его ставленника в Украине Евгения Мураева? Почему до сих пор вещает рупор кремлевской пропаганды телеканал «Наш», который к тому же распространяет нарративы Офиса президента? Почему Порошенко позволяет себе сбегать с допроса через семь минут после вхождения в здание ГБР? Главное, адвокат позвонил следаку и сообщил, что «геьман в здании».

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