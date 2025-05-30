Работа в дни Троицы и Духового дня 2025: что нужно знать о праздниках и трудовом законодательстве Юлия ЧелкановаТроица и Духов день — это два значимых праздника, которые отмечаются в христианской традиции и имеют глубокие духовные корни.
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