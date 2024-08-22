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Менее дорогие AM5-платы на чипсетах AMD B850 и B840 придётся ждать до начала следующ...

Менее дорогие AM5-платы на чипсетах AMD B850 и B840 придётся ждать до начала следующ...

Менее дорогие AM5-платы на чипсетах AMD B850 и B840 придётся ждать до начала следующего годаВ отличие от моделей палат на старших чипсетах X870 и X870E, которые ожидаются осенью этого года, более доступные модели плат на чипсетах AMD B850 и B840 поступят в продажу лишь в начале 2025 года.

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