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FinFax - Новости банков и вкладов

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Путин объявил о выделении 10 миллиардов рублей на ЗАТО

Путин объявил о выделении 10 миллиардов рублей на ЗАТО

Минимум по десять миллиардов рублей ежегодно будут выделять на развитие закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), принимая во внимание перспективу увеличения численности военных в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин.

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