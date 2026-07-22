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Царьград

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Гребцы Амосов и Филатов выступят на первенстве Европы во Франции

Гребцы Амосов и Филатов выступят на первенстве Европы во Франции

Денис Амосов и Михаил Филатов отправились на первенство Европы по гребному слалому, которое пройдет во Франции.

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