Богомаз сообщил о работе брянских школ и детсадов в сильный снегопад

В целях безопасности школам, учреждениям СПО и дополнительного образования рекомендовано работать в режиме самоподготовки, они будут переведены на дистанционное обучение, - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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