Убил мать молотком, жил с трупом 2 месяца

ПоболтаемПолитикаУбил мать молотком, жил с трупом 2 месяца43-летний Дэйл Морган (на фото с бородой) 14 раз ударил по голове молотком свою 68-летнюю мать Джудит.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльберт ИокеллоНе знаю, как у пиндосов, но на нашей зоне весь свой недолгий остаток жизни этот урод бы кукарекал под шконкой. Убить свою мать - это уму непостижимо!Магомед МежидовТакая мразь не только не человек, но и среди животных не определяется. Надо бы сжечь живьём.Комментировать
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