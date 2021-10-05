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Убил мать молотком, жил с трупом 2 месяца

Убил мать молотком, жил с трупом 2 месяца

43-летний Дэйл Морган (на фото с бородой) 14 раз ударил по голове молотком свою 68-летнюю мать Джудит.

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Альберт Иокелло
Не знаю, как у пиндосов, но на нашей зоне весь свой недолгий остаток жизни этот урод бы кукарекал под шконкой. Убить свою мать - это уму непостижимо!
Магомед Межидов
Такая мразь не только не человек, но и среди животных не определяется. Надо бы сжечь живьём.

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