The Moscow Post

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В "Векторе" рассказали, когда выйдет пятая вакцина от COVID-19

В "Векторе" рассказали, когда выйдет пятая вакцина от COVID-19

Пятая российская вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н" еще не выпущена в гражданский оборот.Это случится в ближайшее время, рассказала замглавы Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

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