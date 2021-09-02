В "Векторе" рассказали, когда выйдет пятая вакцина от COVID-19

Пятая российская вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н" еще не выпущена в гражданский оборот.Это случится в ближайшее время, рассказала замглавы Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.