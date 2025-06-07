Британский министр не ответил на вопрос о связи Лондона с атаками на аэродр

Министр правительства Великобритании отказался комментировать заявления посла России Андрея Келина о возможной причастности Лондона к операции по нападению на российские военные аэродромы, 7 июня передает Sky News.
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