Школьник из Караганды стал призером Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады

На базе Республиканской физико-математической школы Алматы прошли XXXVI Международная дистанционная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада и XXІІІ Международная математическая олимпиада «Шёлковый путь».
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