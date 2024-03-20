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Школьник из Караганды стал призером Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады

Школьник из Караганды стал призером Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады

На базе Республиканской физико-математической школы Алматы прошли XXXVI Международная дистанционная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада и XXІІІ Международная математическая олимпиада «Шёлковый путь».

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