НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Вингер «Орла» Арсентьев перед матчем с 2Drots в Кубке России: «Большинство футболистов негативно относятся к Медиалиге. Я, наоборот, позитивно. Люди из МФЛ как будто для футбола сделали больше, чем какие-то команды Пятой Лиги»

Вингер «Орла» Даниил Арсентьев высказался о медийном футболе перед матчем FONBET Кубка России против 2Drots.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии