ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России

Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. Об этом 12 октября сообщила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас, приехав на встречу министров иностранных дел в Люксембурге.
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