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НХЛ. «Каролина» примет «Вашингтон», «Рейнджерс» против «Тампы», «Питтсбург» в гостях у «Чикаго», «Виннипег» сыграет с «Миннесотой»

Все 32 клуба НХЛ проведут свои очередные матчи регулярного чемпионата. « Каролина » примет « Вашингтон », « Рейнджерс » против « Тампы », « Питтсбург » в гостях у «Чикаго», «Виннипег» сыграет с «Миннесотой».

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