smi.today

1 692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    А вот картинка с экрана польского ТВ...Украинский генера...
  • Серж Южанин
    Неужели "енерал" соображать стал?..Украинский генера...
  • Виталий
    Это только начало...На Украине из-за ...

Рестораны Греции за несколько дней потеряли до 80% дохода — Naftemporiki

Рестораны Греции за несколько дней потеряли до 80% дохода — Naftemporiki

Новые ограничительные меры привели к потере дохода предприятий общественного питания от 30% до 80%, заявил глава Греческой конфедерации ремесленников, промышленников и торговцев Йоргос Кавватас, пишет 11 ноября греческая газета Naftemporiki.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх