Рестораны Греции за несколько дней потеряли до 80% дохода — Naftemporiki

Новые ограничительные меры привели к потере дохода предприятий общественного питания от 30% до 80%, заявил глава Греческой конфедерации ремесленников, промышленников и торговцев Йоргос Кавватас, пишет 11 ноября греческая газета Naftemporiki.
Новые ограничительные меры привели к потере дохода предприятий общественного питания от 30% до 80%, заявил глава Греческой конфедерации ремесленников, промышленников и торговцев Йоргос Кавватас, пишет 11 ноября греческая газета Naftemporiki.
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