Российского посла пригласили в МИД Азербайджана. Баку не понравились публикации в СМИ о крушении самолета в Актау

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов был приглашен в министерство иностранных дел республики из-за ряда публикаций в СМИ о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау.
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