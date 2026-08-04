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«Аякс» не продал Годтса «ПСЖ» за 40+5 млн евро. Нидерландцы требуют 60+ млн (De Telegraaf)

«Аякс» не отпустил  Мику Марселя Годтса в « ПСЖ ». Как сообщает De Telegraaf, парижский клуб предложил 40 миллионов евро и еще 5 млн евро в качестве бонусов за 21-летнего вингера.

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