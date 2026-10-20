Данные прозвучали на заседании коллегии МВД В России в 2026 году удалось предотвратить 20 вооруженных нападений на образовательные учреждения благодаря информации, полученной в рамках взаимодействия МВД с Центром изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.