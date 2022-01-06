За сутки в России подтверждено 15 316 случаев COVID-19 в 84 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2357 2 Санкт-Петербург 1286 3 Московская область 742 4 Краснодарский край 411 5 Свердловская область 390 6 Челябинская область 365 7 Пермский край 301 8 Алтайский край 293 9 Ростовская область 293 10 Новосибирская область 286 11 Красноярский край 284 12 Кемеровская область 269 13 Приморский край 261 14 Хабаровский край 260 15 Иркутская область 253 16 Республика Башкортостан 229 17 Омская область 219 18 Самарская область 209 19 Тульская область 205 20 Ленинградская область 201 21 Ярославская область 195 22 Тверская область 192 23 Волгоградская область 191 24 Ставропольский край 184 25 Кировская область 183 26 Пензенская область 182 27 Саратовская область 181 28 Нижегородская область 180 29 Тамбовская область 176 30 Воронежская область 175 31 Брянская область 174 32 Владимирская область 173 33 Амурская область 172 34 Архангельская область 160 35 Тюменская область 152 36 Липецкая область 138 37 Астраханская область 133 38 Республика Бурятия 125 39 Калининградская область 125 40 Ивановская область 120 41 Белгородская область 113 42 Томская область 112 43 Республика Карелия 111 44 Ханты-Мансийский автономный округ 105 45 Новгородская область 101 46 Орловская область 101 47 Мурманская область 100 48 Курганская область 98 49 Калужская область 97 50 Оренбургская область 94 51 Республика Татарстан 91 52 Ульяновская область 90 53 Сахалинская область 89 54 Кабардино-Балкарская Республика 88 55 Забайкальский край 87 56 Республика Коми 83 57 Республика Дагестан 83 58 Вологодская область 82 59 Псковская область 78 60 Рязанская область 75 61 Республика Ингушетия 74 62 Республика Крым 74 63 Республика Саха (Якутия) 73 64 Республика Северная Осетия-Алания 69 65 Республика Адыгея 65 66 Севастополь 63 67 Смоленская область 62 68 Курская область 61 69 Республика Мордовия 60 70 Карачаево-Черкесская Республика 57 71 Удмуртская Республика 56 72 Республика Чувашия 46 73 Чеченская Республика 41 74 Республика Марий Эл 40 75 Костромская область 34 76 Республика Хакасия 28 77 Ямало-Ненецкий автономный округ 24 78 Еврейская автономная область 20 79 Республика Алтай 17 80 Республика Калмыкия 14 81 Магаданская область 11 82 Камчатский край 11 83 Республика Тыва 10 84 Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 601 300 случаев (+0,14%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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