🔴 В Крыму будут судить жителя Ленино, который сжег свою сестру Известно, что в феврале нетрезвый мужчина, который длительное время скандалил со своей 42-летней сестрой, облил женщину бензином и поджег её.
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🔴 В Крыму будут судить жителя Ленино, который сжег свою сестру Известно, что в феврале нетрезвый мужчина, который длительное время скандалил со своей 42-летней сестрой, облил женщину бензином и поджег её.