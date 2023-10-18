Сотрудниками полиции в Республике Тыва выявлен факт хищения бюджетных денежных средств при исполнении муниципального контракта

Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлена противоправная деятельность 43-летнего индивидуального предпринимателя, совершившего хищение бюджетных денежных средств в сумме около 1 миллиона 600 тысяч рублей.