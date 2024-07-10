Торт «Чак-Чак»по-татарски

Ингредиенты (для теста): пять яиц половина чайной ложки соли мука Ингредиенты (для карамели): Стакан сахара Стакан меда Способ приготовления блюда чак-чак по-татарски: Крутое тесто замешиваем таким образом, чтобы смогли его раскатать.
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