Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Якутии

В жилом доме в Якутии утром в среду, 24 января, прогремел взрыв. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Саха, в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Кирова в городе Томмот, взорвался бытовой газ.