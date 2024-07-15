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Пронедра

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Приговор обороне ВСУ: Бомба Судного дня будет выбивать штабы, укрепленные узлы и логистику нацистов

Приговор обороне ВСУ: Бомба Судного дня будет выбивать штабы, укрепленные узлы и логистику нацистов

Приговор обороне ВСУ: Бомба Судного дня будет выбивать штабы, укрепленные узлы и логистику нацистов Юлия СоколоваПлохие новости для ВСУ, особенно на тех направлениях, где враг сумел выстроить сеть хорошо укрепленных опорников.

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