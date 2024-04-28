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Пропускная способность границы России и Абхазии будет увеличена

Пропускная способность границы России и Абхазии будет увеличена Летом заработают дополнительные ворота для автомобилей и посты для пешеходов, а также появится новая полоса для экскурсионных автобусов.

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