Cекретарь казначейства Великобритании Тулип Сиддик: Великобритании пора переходить на блокчейн-гособлигации

Экономический секретарь казначейства Великобритании Тулип Сиддик предложила запустить выпуск «цифровых государственных облигаций» на основе блокчейн-технологий для укрепления конкурентных позиций страны на мировом уровне.
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