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ТАСС

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ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА на краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА на краснолиманском направлении

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы Западной группировки войск уничтожили гаубицей "Мста-С" пункты управления беспилотниками и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении СВО в ДНР.

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