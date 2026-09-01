ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА на краснолиманском направлении

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы Западной группировки войск уничтожили гаубицей "Мста-С" пункты управления беспилотниками и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении СВО в ДНР.
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