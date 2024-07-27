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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джа Морэнт оценил свою нынешнюю готовность на 75%

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» не доиграл сезон-23/24 из-за травмы плеча и операции. «Я и правда полностью готов к действию, сейчас только работаю над выносливостью.

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