Стало известно, насколько выросли зарплаты у россиян

МОСКВА, 9 сентября, ФедералПресс. Средняя зарплата в стране уверенно растет: в мае 2026 года она достигла 110,2 тыс.
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