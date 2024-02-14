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Русская весна

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Мира хочет только Путин, — Арестович (ВИДЕО)

Мира хочет только Путин, — Арестович (ВИДЕО)

Бывший советник главы администрации Владимира Зеленского Алексей Арестович высказал мысль, которую сам же и назвал крамольной: «Из всех троих, занятых в этой истории (Россия, США, Украина), мира хочет только Путин».

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Не в областях дело. Сказано же: денацификация, полностью нейтральный статус и никаких вооружений, направленных в сторону РФ.
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16 час.

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