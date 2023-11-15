Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А ДЕТЕЙ ЗАЧЕМ тогда они "заводили"? Дети еще вырастут и узнают правду о себе... ПуГалкины разболтали, растрепали, раз...Фаворит Пугачевой...
  • Татьяна Рябинова
    Элитный полк, а я по наивности думала это из детей наше элитыВ Подмосковье фор...
  • Валерий Бирюков
    Сыночка-то ещё не удавили?Брошенная сыном в...

Академик Либанова заявила, что Украину ждет демографическая катастрофа

Академик Либанова заявила, что Украину ждет демографическая катастрофа

Глава Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова заявила, что Украину в ближайшие десять лет ждет демографическая катастрофа, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх