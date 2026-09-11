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Аргументы и Факты

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Полиция начала розыск мужчины, катающегося на велосипеде по улицам голым

Полиция начала розыск мужчины, катающегося на велосипеде по улицам голым

Полицейские ищут мужчину, который катается абсолютно голым по паркам и улицам города Ридингтон в американском штате Нью-Джерси, написала газета New York Post, публикацию которой перевёл Aif.

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