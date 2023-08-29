Внешний вид тела и его преображение

Меня подтолкнуло на эту статью недавнее обсуждение с моей подругой о пользе растяжки. Мы с ней полная противоположность и она считает своим ежедневным спортом поход до работы и обратно, потому что выделять время на спорт ей «не хочется и лень».
Меня подтолкнуло на эту статью недавнее обсуждение с моей подругой о пользе растяжки. Мы с ней полная противоположность и она считает своим ежедневным спортом поход до работы и обратно, потому что выделять время на спорт ей «не хочется и лень».
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