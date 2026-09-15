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Газета.ру

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Конгресс США придал Дяде Сэму официальный статус 65 лет назад

Конгресс США придал Дяде Сэму официальный статус 65 лет назад

Карикатура "Дядя Сэм" СССР, 1920-е годы. В советские годы на плакатах и карикатурах часто появлялся противный высокий костлявый старикашка, мечтающий о наживе и подчинении себе других.

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