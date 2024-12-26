В Республике Марий Эл полицейские и общественники вручили подарки семьям, попавшим в непростую жизненную ситуацию

Организатором мероприятия выступила заместитель начальника ОП № 2 столичного Управления МВД Алена Немцева, помощь в содействии оказали инспекторы ПДН ОП № 2 Вероника Антропова и Ульяна Красильникова, а также заместитель председателя Общественного совета при МВД Егор Широков, который выступил в роли «Полицейского Деда Мороза» и приобрел сладкие подарки.
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